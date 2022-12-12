У ДСНС закликали не рибалити на деокупованих територіях

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає утриматися від риболовлі на деокупованих територіях через мінну загрозу. Про це повідомляє прес-служба відомства.



«Рекомендуємо утриматися від риболовлі на деокупованих територіях, де мінна загроза є найвищою. Якщо ваш населений пункт вже був перевірено піротехніками ДСНС, все одно не втрачайте пильності. Навіть після первинного обстеження смертельні пастки можуть ховатися на певних ділянках», - йдеться у повідомленні.



Рятувальники закликають рибалок вибирати тільки перевірені та вже знайомі місця, прямувати до узбережжя виключно асфальтовими та бетонними дорогами, не виїжджати на узбіччя дороги.



А також не виходити на лід - через нестійкі морози крижаний покрив може бути тонким і небезпечним.



У ДСНС нагадали, що перевірити ділянки, де можуть бути міни, у мобільному додатку «Розмінування України».