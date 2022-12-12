Зеленський запропонував Росії почати виведення своїх військ на Різдво

Президент України Володимир Зеленський запропонував Росії розпочати виведення своїх військ із території України на Різдво. Про це він сказав у своєму зверненні до країн-учасниць G7.

«Якщо Росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій. Я сподіваюся, що ви підтримаєте наш заклик, тому що це є глобальний інтерес і частина нашої формули світу. Я не бачу причин, чому Росії не зробити це зараз на Різдво. Відповідь з Москви покаже, чого там справді хочуть», - наголосив глава держави.

Зеленський також запропонував лідерам країн G7 реалізувати три кроки, які, на його думку, прискорять настання світу в Україні: нова сила, міцність та дипломатія.

Він також запропонував скликати спеціальний саміт – Global Peace Formula Summit – щоб визначитись, як і коли можна реалізувати пункти української формули світу.

«Пропоную вам, як і іншим сумлінним державам, виявити своє лідерство у реалізації формули світу чи конкретних її пунктів. Пропонуємо Росії здійснити конкретний дипломатичний крок до врегулювання, про який у Москві так багато говорять», - наголосив Зеленський.

Президент України також запропонував Росії хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитись від агресії.