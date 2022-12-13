У «ЛНР» заявили про поранення двох людей у Кремінній під час обстрілу

Двоє мирних жителів отримали поранення під час обстрілу Кремінної. Про це заявили в так званому «СЦКК ЛНР».



Уточнюється, що постраждалі 1999 та 1973 років народження.



Окрім цього, один будинок зруйнований та один отримав пошкодження.