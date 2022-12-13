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Російські ЗМІ повідомили, що силовики знайшли документи у будинку полковника СБУ на Луганщині

13 грудня 2022, 11:10

Російські ЗМІ повідомили, що силовики знайшли документи у будинку полковника СБУ на Луганщині

Співробітники Росгвардії нібито знайшли у будинку полковника СБУ у Троїцькому районі окупованої частини Луганської області відеокамери, жорсткі диски з особистою та службовою інформацією, документи на купівлю sim-карток та радіостанції. Про це повідомляє «РІА Новини».

Стверджується, що заміський будинок належить громадянській дружині полковника.

Заявляється, що з лютого цього року будинок порожній.

«Особливу увагу» співробітники Росгвардії звернули на знайдений фотоальбом нібито із зустрічі випускників Національної академії СБУ.

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