Зеленський створив чотири військові адміністрації в Херсонській області. Дві з них – поки що в окупації

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення ще чотирьох військових адміністрації в Херсонській області, дві з них розташовані на поки що окупованій території. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.



В указі йдеться про Білозерську селищну військову адміністрацію, Музиківську сільську військову адміністрацію, Присиваську сільську військову адміністрацію, Таврійську сільську військову адміністрацію та сільську військову адміністрацію Каховського району.



Присиваська та Таврійська сільські військові адміністрації розташовані на тимчасово окупованих територіях.



Зеленський доручив Генеральному штабу Збройних Сил України та Херсонської обласної державної адміністрації здійснити заходи, пов'язані із заснуванням цих військових адміністрацій.



Указ президента набув чинності з дня його опублікування.