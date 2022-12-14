Зеленский создал четыре военных администрации в Херсонской области. Две из них – пока в оккупации

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании еще четырех военных администрации в Херсонской области, две из них расположены на пока еще оккупированной территории. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.



В указе идет речь о Белозерской поселковой военной администрации, Музыковской сельской военной администрации, Присивашской сельской военной администрации, Тавричанской сельской военной администрации и сельской военной администрации Каховского района.



Присивашская и Тавричанская сельские военные администрации расположены на временно оккупированных территориях.



Зеленский поручил Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины и Херсонской областной государственной администрации осуществить мероприятия, связанные с образованием этих военных администраций.



Указ президента вступил в силу со дня опубликования.