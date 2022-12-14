Зеленський розповів про прогрес у протиповітряній обороні України

Президент Володимир Зеленський розповів про прогрес у питанні постачання в Україну протиповітряної оборони.



«Провів сьогодні засідання Ставки. Говорили зокрема і про захист неба. Постійно посилюємо нашу протиповітряну та протидронну оборону. І робимо все, щоб отримати для України більш сучасні та потужні системи. За цей тиждень ми маємо важливий прогрес у питанні ППО», – сказав він у відеозверненні.



Говорячи про ситуацію на передовій, Зеленський сказав, що «спокою на передовій немає. Нічого легкого та простого немає. Щодня та кожен метр даються дуже важко. І особливо там, де вся тактика окупантів зводиться до знищення артилерією всього перед собою, щоб залишалися лише голі руїни та воронки у землі».



«Росія знищує на Донбасі місто за містом, як Маріуполь, як Волноваху, як Бахмут. Оборонятися за таких умов – це не просто героїзм, це щось більше. І я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск окупантів», – сказав президент.



Він також відзначив військовослужбовців 46-ї окремої аеромобільної бригади, 80-ї та 95-ї окремих десантно-штурмових бригад, які відбивають атаки окупантів і змушують їх відступати.