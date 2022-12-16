Половина — на Донеччині: В ОП назвали кількість загиблих за добу

Через збройну агресію РФ за 15 грудня (станом на 10:00 16.12.2022) загинули 14 мирних жителів. Про це повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.



За його словами, за даними обласних військових адміністрацій:

у Дніпропетровській області — троє загиблих, десять поранених;

Донецькій — сім загиблих, сім поранених;

Київській — четверо поранених;

Харківській — один загиблий;

Херсонській — троє загиблих, дев'ять поранених.

Дивіться також:





