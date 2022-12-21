У ресторані Донецька поранено екс-голову «Роскосмосу» Рогозіна та «прем'єра ДНР»

Ресторан «Шеш-Беш» у Донецьку після обстрілу. Скріншот

У Ленінському районі окупованого Донецька обстріляно ресторан «Шеш-Беш», в якому святкував день народження колишній голова «Роскосмосу» Дмитро Рогозін. Про це повідомляють російські ЗМІ.



«Прем'єр-міністр ДНР» Віталій Хоценко, якого було запрошено гостем, поранено, його охоронець загинув. Рогозін не постраждав.



Хоценко отримав поранення лівої частини спини, відзначає телеграм-канал «Mash на Донбасі». Він відмовився від госпіталізації після надання першої допомоги. Крім Хоценка, поранено ще шестеро людей, включаючи офіціанта ресторану, музиканта та мангальника. Двоє людей — загинули.



Згодом стало відомо, що поранений і сам Рогозін. Він був госпіталізований, повідомив ТАСС його помічник.



За інформацією «Бази», Рогозін отримав осколкове поранення м’яких тканин голови, проникне осколкове поранення сідниць, а також проникне осколкове поранення лівого стегна.



Сам екс-глава «Роскосмосу» стверджує, що був поранений у спину, а уламок снаряда пройшов «в сантиметрі від хребта». «Житиму», — додав він.



Обстріл Ленінського району Донецька стався ввечері 21 грудня.