Голова МАГАТЕ приїхав до Росії, щоб обговорити зону безпеки на Запорізькій АЕС

У Москві пройшли консультації між Росією та МАГАТЕ щодо зони безпеки Запорізької АЕС. Про це повідомили у прес-службі компанії «Росатом».



Російську сторону представляв гендиректор «Росатому» Олексій Лихачов, МАГАТЕ - голова міжнародного відомства Рафаель Гроссі.



«Під час переговорів обговорювалися підходи до створення зони захисту ядерної та фізичної ядерної безпеки на АЕС. Сторони відзначили суттєву близькість позицій щодо проекту декларації про створення такої зони», - йдеться у повідомленні.



Також учасники зустрічі обговорили обстановку на станції у контексті «підвищення надійності електро- та теплопостачання» самої АЕС та міста Енергодар.



У «Росатомі» назвали переговори «предметними, корисними та відвертими».