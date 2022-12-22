Глава МАГАТЭ приехал в Россию, чтобы обсудить зону безопасности на Запорожской АЭС

В Москве прошли консультации между Россией и МАГАТЭ относительно зоны безопасности Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Росатом».



Российскую сторону представлял гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, МАГАТЭ — глава международного ведомства Рафаэль Гросси.



«В ходе переговоров обсуждались подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности на АЭС. Стороны отметили существенную близость позиций по проекту декларации о создании такой зоны», - говорится в сообщении.



Также участники встречи обсудили обстановку на станции в контексте «повышения надежности электро- и теплоснабжения» самой АЭС и города Энергодар.



В «Росатоме» назвали переговоры «предметными, полезными и откровенными».