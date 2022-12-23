РФ призначила «прокурорів» на окуповані українські території

У Росії сенатори Ради Федерації підтримали подані президентом Росії Володимиром Путіним кандидатури на «посади» «прокурорів» на окупованих українських територіях. Про це повідомляє пресслужба Радфеду.



Серед кандидатур на «посади» «прокурорів» на окуповану частину Донеччини підтримані — Андрій Співак, Луганщини — Гліб Михайлов, Запорізької області — Кирил Осипчук, Херсонської області — Андрій Петров.



Зазначимо, що Співак раніше очолював «генпрокуратуру ДНР», а Михайлов — це колишній заступник прокурора Дагестану. Про Кирила Осипчука відомо, що він був старшим радником юстиції, першим заступником прокурора Ростовської області, а Андрій Петров — заступником прокурора Кіровської області РФ.

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