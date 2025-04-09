FPV-дрони ЗСУ знищили групу штурмовиків РФ на Донеччині

Момент «прильоту» по загарбнику, який тимчасово вижив, на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

На Покровському напрямку один з уцілілих російських штурмовиків спробував дістатися до згорілої БМП із тілами побратимів, проте в цей момент по ньому вдарив FPV-дрон. У результаті атаки було знищено всю групу загарбників. Кадри ліквідації опублікував телеграм-канал RST.



Оператори БпЛА ЗСУ продовжують ефективно полювати на ворожі групи й техніку, зриваючи спроби просування противника на цій ділянці фронту. За добу на Покровському напрямку українські захисники успішно відбили 58 штурмових і наступальних дій російських військ у районах 11 населених пунктів.



За даними Генштабу за добу, втрати окупантів склали 1270 військовослужбовців РФ.

Крім того, українські військові знищили:

4 танки

10 бойових броньованих машин

52 артилерійські системи

1 засіб ППО

56 БпЛА оперативно-тактичного рівня

118 одиниць автомобільної техніки

Українська оборона продовжує стримувати натиск ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.