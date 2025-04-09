ССО зачистили від російських військ село на одному з «найгарячіших» напрямків фронту

Зачистка села бійцями ССО. Фото: кадр із відео

Сили спеціальних операцій ЗСУ зачистили від російських окупантів село на одному з «найгарячіших» напрямків фронту. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



У ході операції група зайшла до села та перевірила всі будівлі та укриття. Під час зачистки бійці ССО знищили кількох військових РФ та вилучили засоби зв'язку.



«Це дозволило підрозділам Сил оборони України та тактичним групам 3-го полку ССО просуватися далі, виконуючи наступні завдання», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що Нацгвардія зупинила штурм російської армії на Покровському напрямку, знищені понад два десятки загарбників.