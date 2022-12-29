Масштабна повітряна тривога: Росія випустила ракети по Україні

Дарницький район Києва. Фото: ОП

Ранок в Україні почався з масштабної повітряної тривоги.



Як попередив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, 13 літаків російської стратегічної авіації наразі у повітрі, у морі — два кораблі.



«На Суми перші ракети», — написав він.



Пізніше Кім додав, що тривога не випадкова.



«Рахуємо збиті ракети!», — наголосив очільник ОВА.



У Києві та області очевидці повідомляють про вибухи.



Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зазначив, що над Чернігівською областю працює ППО.



Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив про пуск окупантами понад 100 ракет у кілька хвиль.



Також повідомляється, що підрозділи ППО Оперативного командування «Північ» ліквідували російську ракету над Сумською областю.



В Одеській області повідомляють про звуки вибухів. Попередньо, працює ППО.



Вибухи чують і жителі Житомирської області.



Київська міська військова адміністрація поінформувала про роботу ППО та закликала перебувати в укриттях.



У Київській області збили ракету, однак, за словами журналіста Андрія Цаплієнка, через падіння її уламків почалася пожежа. У місцевих пабліках повідомляють, що горить житловий будинок.

Кім повідомив, що над морем у Миколаївській області збито п'ять ракет.



Керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін заявив, що в регіоні працює ППО.



У Харкові також пролунали вибухи.



У Києві знову лунають потужні вибухи, судячи зі звуку — це робота Сил протиповітряної оборони.



За даними КМВА, уламками збитої ракети пошкоджено приватну будівлю в Дарницькому районі Києва та припаркований поруч автомобіль. Пізніше стало відомо, що уламками збитих ракет пошкоджено два приватні будинки в Дарницькому районі, промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.



У КМВА також повідомили про двох постраждалих у Дарницькому районі. Їм надано першу медичну допомогу.



Вибухи, які чули жителі Львова, — це робота ППО, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.



Мер Харкова Ігор Терехов розповів про «прильоти» в Слобідський район.



«По яких об'єктах били та чи є постраждалі — інформація поки уточнюється», — написав він.



Заступник очільника Офісу президента України Кирило Тимошенко розповів, що в Степовому Одеської області уламки крилатої ракети влучили в житловий будинок.



Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що 90% міста — без світла, трамваї та тролейбуси в місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням. На об'єктах критичної інфраструктури переходять на роботу дизель-генераторів.



Російська ракета влучила в приватний сектор у селищі Бортничі на Київщині. Рятувальники розбирають завали, повідомив Геращенко.

У Житомирській області працює ППО, поінформував очільник ОВА Віталій Бунечко.



За інформацією мера Києва, у місті — троє постраждалих через ракетну атаку, зокрема 14-річна дівчинка. Усіх поранених госпіталізовано.



Тимошенко показав наслідки падіння уламків ракет у Дарницькому районі Києва, де постраждали люди.





Керівник Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що підрозділи ППО збили над областю 21 ракету.



«Уламки однієї з ворожих ракет влучили в житловий будинок, постраждалих немає. Внаслідок влучень є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії. Усі служби на місцях і працюють», — деталізував Марченко.



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