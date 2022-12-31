ЗСУ: Росія випустила більше 20 ракет по Україні, 12 з них були збиті засобами ППО

У ході сьогоднішньої атаки Росія випустила понад 20 крилатих ракет, 12 з них були збиті засобами ППО України.



Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.



«Попередньо противник здійснив пуски понад 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування», — зазначив Залужний.



За його словами, силами та засобами української протиповітряної оборони знищено 12 крилатих ракет: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та 1 Хмельницької областей.



Командування Повітряних сил ЗСУ також повідомило, що на Київщині було збито російський безпілотник «Орлан-10», який вів розвідку під час ракетної атаки і намагався виявити позиції української ППО.



Зазначається також, що частина випущених військами РФ ракет не долетіла до України і впала на територію Росії.



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