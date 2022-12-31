ВСУ: Россия выпустила более 20 ракет по Украине, 12 из них были сбиты средствами ПВО

В ходе сегодняшней атаки Россия выпустила более 20 крылатых ракет, 12 из них были сбиты средствами украинкой ПВО.



Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

«Предварительно противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования», — отметил Залужный.



По его словам, силами и средствами украинской противовоздушной обороны уничтожены 12 крылатых ракет: 6 в пределах Киевской, 5 Житомирской и 1 Хмельницкой областей.



Командование Воздушных сил ВСУ также сообщило, что в Киевской области был сбит российский беспилотник «Орлан-10», который вел разведку во время ракетной атаки и пытался выявить позиции украинской ПВО.



Отмечается также, что часть выпущенных войсками РФ ракет не долетела до Украины и упала на территории России.



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