У полоні РФ перебуває понад три тисячі захисників, 15 тисяч військових та цивільних — зникли безвісти

У російському полоні перебувають 3 392 військовослужбовці України, понад 15 тисяч військових та цивільних вважаються зниклими безвісти. Про це повідомила радник-уповноважена президента з прав захисників України Альона Вербицька в інтерв'ю RND.de.



Вербицька уточнила, що за даними російських органів, у полоні перебуває 3392 українських військових. Ще понад 15 тисяч людей, серед яких і військові, і цивільні вважаються зниклими безвісти. За її словами, цей статус набувають ті, про кого достеменно невідомо, чи перебувають вони в полоні, вивезені насильно до Росії або, можливо, загинули.



Чиновниця також розповіла, що РФ постійно відмовляє співробітникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста у доступі до таборів для військовополонених, тим самим порушуючи Женевську конвенцію. Якщо ж представники МКЧХ все ж таки отримують доступ, військовополонених заздалегідь переводять в інші місця утримання.

Раніше повідомлялося, що 4 929 листів передано між українськими військовополоненими та їхніми близькими. Про це повідомляє Мінреінтеграція.



Російські окупанти місяцями утримують у полоні не лише українських військових, а й громадянських мешканців України. Доля багатьох із них невідома. Про це під час брифінгу «Різдво у полоні» розповів брат полоненого, учасник громадської організації «Громадянські у полоні» Ілля Гончар.