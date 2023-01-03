Волонтери приготували 10 тонн салату олів'є для ЗСУ на Новий рік: частину передали на Донбас ►

Тисячі бійців зустріли Новий рік – сімейне свято – не вдома у родинному колі, а з побратимами в окопах зі зброєю в руках, відбиваючи атаки російських окупантів та захищаючи сотні тисяч українців в тилу. Підтримати їх приїхали волонтери та привезли понад десять тонн олів'є, а також фруктів. Традицію готувати салат для солдатів заснували у 2014 році, після початку війни на Донбасі. З кожним роком святковий салат намагаються приготувати якнайбільше і щороку волонтери встановлюють новий особистий рекорд.