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Волонтеры приготовили 10 тонн салата оливье для ВСУ на Новый год: часть передали на Донбасс ►

03 января 2023, 00:29

Волонтеры приготовили 10 тонн салата оливье для ВСУ на Новый год: часть передали на Донбасс ►

Тысячи бойцов встретили Новый год – семейный праздник – не дома в кругу семьи, а с побратимами в окопах с оружием в руках, отбивая атаки российских оккупантов и защищая сотни тысяч украинцев в тылу. Поддержать их приехали волонтеры и привезли больше десяти тонн оливье, а также фруктов. Традицию готовить салат для солдат основали в 2014 году, после начала войны на Донбассе. С каждым годом праздничный салат стараются приготовить как можно больше и каждый год волонтеры устанавливают новый личный рекорд.

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