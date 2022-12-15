Вранці під час обстрілу Херсона загинув волонтер міжнародної організації

Двоє людей загинули та ще троє поранені внаслідок обстрілу російськими військами нещодавно звільненого Херсона. Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, уранці 15 грудня під обстріл потрапив об'єкт критичної інфраструктури.



«Уламками снарядів пошкоджено житлові будинки та місце, де розташовано пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги», – написав Янушевич у Telegram.



Серед загиблих – волонтер, член загону швидкого реагування міжнародної організації.



«Під час обстрілу вони перебували на вулиці, їх смертельно поранили уламки ворожих снарядів. Ще троє людей отримали поранення, двоє з них госпіталізовані до медустанови. Наразі лікарі надають їм необхідну допомогу», – розповів голова обладміністрації.