Politico: США хочуть модернізувати боєприпаси часів «холодної війни» та передати Україні

У США розпочалися закриті переговори щодо вилучення боєприпасів часів «холодної війни» з бункерів та подальшої їх модернізації для передачі Україні. Про це повідомляє Politico із посиланням на джерело.



За даними видання, одна із програм з модернізації старої зброї для України вже розпочалася. Згідно з нею, планується, що ракети для давно знятих з експлуатації систем протиповітряної оборони американського виробництва HAWK отримають необхідні оновлення.



Крім цього, американські ракети HAWK працюватимуть у парі з кількома пусковими установками, які Іспанія раніше пообіцяла надіслати Україні.



Система HAWK все ще використовується в Європі та інших країнах, але на початку 1990-х армія США вивела її з експлуатації на користь системи Patriot.



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