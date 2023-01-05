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Politico: США хотят модернизировать боеприпасы времен «холодной войны» и передать Украине

05 января 2023, 18:43

Politico: США хотят модернизировать боеприпасы времен «холодной войны» и передать Украине

В США начались закрытые переговоры об изъятии боеприпасов времен «холодной войны» из бункеров и последующей их модернизации для передачи Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

По данным издания, одна из программ по модернизации старого оружия для Украины уже началась. Согласно ей, планируется, что ракеты для давно снятых с эксплуатации систем противовоздушной обороны американского производства HAWK получат необходимые обновления.

Кроме этого, американские ракеты HAWK будут работать в паре с несколькими пусковыми установками, которые Испания раньше пообещала прислать Украине.

Система HAWK все еще используется в Европе и других странах, но в начале 1990-х армия США вывела ее из эксплуатации в пользу системы Patriot.

США также ищут способы перекрыть поставки иранских беспилотников России

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