В Україні схвалили використання FPV-комплексу «Вихор» у Силах оборони. Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони FPV-комплекс «Вихор». Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства.



«Дрони цього комплексу швидкісні, можуть наздогнати у русі ворожу бронетехніку чи автомобіль, а також уражати живу силу окупантів в окопах та бліндажах», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, для управління FPV-комплексом «Вихор» пілот використовує спеціальний пульт, FPV-окуляри, а також обладнання для прийому-передачі сигналу.



Виробники можуть обладнати дрони й додатковим устаткуванням для виконання ширшого кола завдань.



Раніше ми писали, що міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації комп'ютерний артилерійський полігон.