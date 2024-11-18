В Україні схвалили використання FPV-комплексу «Вихор» у Силах оборони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони FPV-комплекс «Вихор». Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства.
«Дрони цього комплексу швидкісні, можуть наздогнати у русі ворожу бронетехніку чи автомобіль, а також уражати живу силу окупантів в окопах та бліндажах», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, для управління FPV-комплексом «Вихор» пілот використовує спеціальний пульт, FPV-окуляри, а також обладнання для прийому-передачі сигналу.
Виробники можуть обладнати дрони й додатковим устаткуванням для виконання ширшого кола завдань.
Раніше ми писали, що міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації комп'ютерний артилерійський полігон.
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