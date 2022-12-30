Президент Росії Володимир Путін нескоро повернеться до зустрічей з журналістами з тією ж періодичністю, що й до пандемії — через грип і «мутацію коронавірусу». Про це розповів речник Путіна Дмитро Пєсков.



За його словами, зараз відбувається «процес мутації коронавірусу та сильні епідеміологічні хвилі різних штамів грипу», тому відповідальні за здоров'я та безпеку президента країни-агресора повинні вживати належних запобіжних заходів.



«У таких умовах здоров'я президента — це питання державної безпеки. Тому очікувати, що скоро буде як раніше, було б хибним. Відповім: не буде», — заявив Пєсков.

Президент Росії Володимир Путін заборонив постачати російську нафту покупцям, які дотримуються встановленої Заходом стелі цін.



Президент РФ Володимир Путін побував в Україні, в зоні так званої «спецоперації», та спілкувався там із командувачами військ. Пізніше видання «Агентство» дійшло висновку, що Путін відвідав штаб військ Південного військового округу (ЮВО), який знаходиться у Ростові-на-Дону.