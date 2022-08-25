Україна оголосила підозру соратнику Кадирова, який захоплював міста Луганщини

25 серпня 2022, 18:06

Україна оголосила підозру соратнику Кадирова, який захоплював міста Луганщини

Командир спецзагону швидкого реагування «Ахмат» Росгвардії РФ, який керував військовою операцією із захоплення міст Луганщини, повідомлено про підозру.

«При процесуальному керівництві Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру командиру спецзагону швидкого реагування "Ахмат" Росгвардії РФ у Чеченській Республіці, який керував військовою операцією із захоплення території Луганської області. Йому інкриміновано вчинення умисних дій з метою зміни кордонів території та державного кордону України з порушенням порядку, встановленого Конституцією України (ч. 2 ст. 110 КК України)», — повідомив Офіс генпрокурора 25 серпня.

У відомстві уточнили, що особовий склад спецзагону «Ахмат» прибув до Луганської області для участі у бойових діях на початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

У Генпрокуратурі не називають ім'я підозрюваного. Відома лише посада бойовика. Спецпідрозділ очолив помічник глави Чеченської республіки РФ, який виконував обов'язки заступника міністра внутрішніх справ Чеченської Республіки у 2011-2021 роках, Апті Алаудінов.

У повідомленні прокуратури йдеться, що в березні-червні 2022 року військові спецзагони вели масовані обстріли з важкого озброєння за позиціями ЗСУ для просування окупаційних військ ЗС РФ та незаконних збройних формувань так званих «Л-ДНР» на територію Кремінної, Рубіжного, Сєвєродецьк. Кінцева мета окупаційних військ – захоплення цих міст, яке в результаті ворожих атак було досягнуто.

«Командир "Ахмата" публічно звітував перед головою Чеченської Республіки та вищим керівництвом РФ про "успіх денацифікації" на східному фронті. Для показовості такі відеозвернення в основному записувалися близько або безпосередньо до адмінприміщень державних структур регіону», – сказано в повідомленні Офісу генпрокурора України.

Досудове розслідування ведеться слідчими 3-го управління ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях.

Раніше видання The Insider і Bellingcat встановили підозрюваного у катуваннях українського військовополоненого , тортури та вбивство якого було знято на відео. Bellingcat вдалося встановити, що знущання з військовополоненого відбувалися на території санаторію «Привілля» в Луганській області і що в тортурах брали участь бойовики з батальйону «Ахмат».

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