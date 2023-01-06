Окупанти обстріляли центр Курахового

Курахове. Фото: ОВА

День у Кураховому Донецької області розпочався з артобстрілу з боку російських сил. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Росіяни обстріляли центр міста, влучили у дві багатоповерхівки та один приватний будинок. Також пошкоджено відділення місцевої лікарні: там, за попередньою інформацією, є одна поранена людина», — уточнив Кириленко.

За даними заступника очільника Офісу президента Кирила Тимошенка, окупанти завдали удару по Курахівській міській лікарні, зокрема, по інфекційному відділенню, де перебувала 21 людина. Поранено працівницю лікарні. Їй надається медична допомога.

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