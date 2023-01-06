Здавали позиції ЗСУ у Донецькій області: двох інформаторів засуджено до позбавлення волі

Двоє мешканців Донецької області засуджено до п'яти та шести років в'язниці за інформування окупантів про позиції та техніку ЗСУ в районі Костянтинівки та Бахмута. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



За інформацією прокуратури, у березні 2022 року мешканець селища Клебан-Бик Краматорського району, а в травні-липні мешканець Бахмута через месенджери власних телефонів поширювали текстові повідомлення та скріншоти Google Maps, які містили координати місць розташування та переміщення особового складу та техніки ЗСУ на території міст та Бахмута.



«Обидва засуджені чекали на вирок суду під вартою», - зазначили правоохоронці.



Суд визнав двох громадян України винними у несанкціонованому розповсюдженні інформації про рух, переміщення та розміщення Збройних Сил України (ч.2 ст. 114-2 КК України).