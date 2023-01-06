Сдавали позиции ВСУ в Донецкой области: два информатора приговорены к лишению свободы

Двое жителей Донецкой области приговорены к пяти и шести годам тюрьмы за информирование оккупантов о позициях и технике ВСУ в районе Константиновки и Бахмута. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



По информации прокуратуры, в марте 2022 года житель поселка Клебан-бык Краматорского района, а в мае-июле житель Бахмута через мессенджеры собственных телефонов распространяли текстовые сообщения и скриншоты Google Maps, которые содержали координаты местоположений и перемещения личного состава и техники ВСУ на территории городов Константиновки и Бахмута.



«Оба осужденных ожидали приговора суда под стражей», - отметили правоохранители.



Суд признал двух граждан Украины виновными в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении и размещении Вооруженных Сил Украины (ч.2 ст. 114-2 УК Украины).