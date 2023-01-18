За кілька тижнів буде зрозуміло, чи виживе Україна — Дуда

У найближчі кілька тижнів ситуація в Україні може загостритись через повідомлення про те, що, можливо, Росія готує повторний наступ. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час Міжнародного форуму у Давосі 18 січня.



За його словами, Києву потрібно надати більше танків, оскільки російські війська, які ще не ослабли, можливо, готуються знову наступати на Україну. За кілька тижнів світова спільнота зрозуміє, чи виживе Україна.



«За кілька місяців чи тижнів настане вирішальний момент і ми зрозуміємо, чи виживе Україна», — сказав Дуда.

Армія РФ може спробувати зібрати «сили, боєприпаси та зброю» для настання з тимчасово окупованих населених пунктів Півдня та Сходу України. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков.



Новим командувачем російських військ, які ведуть загарбницьку війну проти України, став начальник Генштабу Валерій Герасимов.



Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний вважає, що Росія може здійснити повторну спробу наступу в лютому, «у кращому випадку у березні, у найгіршому — наприкінці січня».