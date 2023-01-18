Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ Соледар

За кілька тижнів буде зрозуміло, чи виживе Україна — Дуда

18 січня 2023, 20:35

За кілька тижнів буде зрозуміло, чи виживе Україна — Дуда

У найближчі кілька тижнів ситуація в Україні може загостритись через повідомлення про те, що, можливо, Росія готує повторний наступ. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час Міжнародного форуму у Давосі 18 січня.

За його словами, Києву потрібно надати більше танків, оскільки російські війська, які ще не ослабли, можливо, готуються знову наступати на Україну. За кілька тижнів світова спільнота зрозуміє, чи виживе Україна.

«За кілька місяців чи тижнів настане вирішальний момент і ми зрозуміємо, чи виживе Україна», — сказав Дуда.

Армія РФ може спробувати зібрати «сили, боєприпаси та зброю» для настання з тимчасово окупованих населених пунктів Півдня та Сходу України. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

Новим командувачем російських військ, які ведуть загарбницьку війну проти України, став начальник Генштабу Валерій Герасимов.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний вважає, що Росія може здійснити повторну спробу наступу в лютому, «у кращому випадку у березні, у найгіршому — наприкінці січня».

Ще за темою

Люди
Анджей Дуда
Місця
Давос
Інше
Війна Наступ

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:00
Донецьк і не тільки: У «ДНР» назвали міста, де найбільші проблеми з опаленням
16:23
У Росії заарештували молодшого сержанта у справі про дезертирство з Луганщини
13:54
У «ДНР» заявили, що вивезли із Соледара близько 500 осіб
13:01
Пушилін заявив, що в Соледарі взято в полон іноземців, які воювали за ЗСУ
11:19
«ДНР»: У Горлівці поранено жінку
23:35
Головні події в окупації 17 січня
18:33
Ринок «Азовський» у Маріуполі показали в мережі
17:56
Коньяк і вино з такою самою назвою: Житель Горлівки показав полиці супермаркету
16:27
У «ДНР» заявили про загибель мешканця селища під Волновахою
16:26
У мережі показали, як зараз виглядає меткомбінат «Азовсталь» у Маріуполі
15:59
Угрупування «ДНР» знайшло «винних» в обстрілі ПТУ Макіївки – ГУР МОУ
15:58
«ДНР» і «ЛНР» опублікували тарифи на зв'язок після підвищення
15:30
«ДНР» показала наслідки нічного удару по готелю у Волновасі
11:58
Мінімум 600 жителів Херсонщини стали жертвами насильницьких викрадень РФ
10:23
«ЛНР» збирається віддати вкрадені в ОБСЄ машини російським військовим
Всі новини
21:44
Поранених «вагнерівців» лікують у клініці, пов'язаній з дочкою Путіна — ЗМІ
21:27
США готують ще один великий пакет допомоги Україні – CNN
20:41
Welt: На початку війни Болгарія таємно забезпечувала Україну боєприпасами та дизпаливом
20:35
За кілька тижнів буде зрозуміло, чи виживе Україна — Дуда
19:55
Це результат війни — Зеленський  про катастрофу вертольота та загибель людей у Броварах
19:31
Голову Держпраці у Донецькіу області судитимуть за хабар у півмільйона гривень
19:20
ЄСПЛ винесе рішення у справі про окупацію частини Донбасу
18:38
Ми просуваємось у питанні забезпечення зони безпеки навколо Запорізької АЕС - Гроссі
18:32
У ДСНС пояснили, чому спершу назвали неправильну кількість загиблих у Броварах
18:00
Донецьк і не тільки: У «ДНР» назвали міста, де найбільші проблеми з опаленням
17:54
Кабмін дозволив пересилання паспортів поштою на період війни
17:39
Бахмут: Залишилося близько 5% мирного населення
17:10
Жителя Донецької області засудили до п'яти років за проведення «референдуму»
16:48
Майже 7% ветеранів є переселенцями — Мінсоцполітики
16:30
У Броварах впав вертоліт поряд із дитсадком: загинули 17 людей, включаючи керівництво МВС
Всі новини
ВІДЕО
Місце падіння вертольота в Броварах. Фото: Національна поліція У Броварах впав вертоліт поряд із дитсадком: загинули 17 людей, включаючи керівництво МВС
18 січня, 16:30
Лиман. Скріншот Ситуація у Святогірську та Лимані: Що відбувається на півночі Донецької області
17 січня, 23:36
Бахмут. Скріншот «Сусідів убили, будинки розбивають»: Евакуація з Бахмута проходить під обстрілами
17 січня, 22:15

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама