Через несколько недель будет понятно, выживет ли Украина — Дуда

В ближайшие несколько недель ситуация в Украине может обостриться из-за сообщений о том, что, возможно, Россия готовит повторное наступление. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время Международного форума в Давосе 18 января.



По его словам, Киеву нужно предоставить больше танков, так как российские войска, которые еще не ослабли, возможно, готовятся снова наступать на Украину. Через несколько недель мировое сообщество поймет, «выживет ли Украина».



«Через несколько месяцев или недель наступит решающий момент и мы поймем, выживет ли Украина‎»‎, — сказал Дуда.

Армия РФ может попытаться собрать «силы, боеприпасы и оружие» для наступления с временно оккупированных населенных пунктов Юга и Востока Украины. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.



Новым командующим российских войск, ведущих захватническую войну против Украины, стал начальник Генштаба Валерий Герасимов.



Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный считает, что Россия может предпринять повторную попытку наступления в феврале, «в лучшем случае в марте, в худшем — в конце января».