Президент Європейської Ради Шарль Мішель прибув із візитом до Києва. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС у Twitter.



Зазначається, що Мішель взяв участь у церемонії покладання квітів до Стіни пам'яті. Також він відвідав реабілітаційний центр для українських воїнів.

.@CharlesMichel @eucopresident , visits the Veteran Rehabilitation Center during his visit to Ukraine on 19 January 2023 in #Kyiv.https://t.co/ZugA5KrJKZ