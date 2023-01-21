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В Ангарську в РФ загорілися цистерни з паливом. Їх планували відправити окупаційним військам

21 січня 2023, 09:38

В Ангарську в РФ загорілися цистерни з паливом. Їх планували відправити окупаційним військам

Росія. Фото: МНС РФ Росія. Фото: МНС РФ

У російському Ангарську Іркутської області на території нафтобази загорілися бензовоз і залізничні цистерни з паливом. Про це повідомляє пресслужба регіонального управління МНС.

Основною причиною загоряння назвали порушення правил пожежної безпеки. Під час заправки автоцистерни сталося займання горючої рідини.

Як повідомляє «Стратком ЗСУ», ці цистерни планувалося відправити окупаційним військам. Пожежа та задимлення були настільки сильними, що їх було видно на околицях Іркутська (відстань близько 40 км).

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