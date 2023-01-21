В Ангарске в РФ загорелись цистерны с топливом. Их планировали отправить оккупационным войскам

Российский Ангарск. Фото: МЧС РФ

В российском Ангарске Иркутской области на территории нефтебазы загорелись бензовоз и железнодорожные цистерны с топливом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.



Основной причиной возгорания назвали нарушение правил пожарной безопасности. При заправке автоцистерны произошло воспламенение горючей жидкости.

Как сообщает «Стратком ВСУ», эти цистерны планировалось отправить оккупационным войскам. Пожар и задымление были настолько сильными, что их было видно на окраинах Иркутска (расстояние около 40 км).