«ДНР» заявила про поранення мешканця Горлівки

Внаслідок обстрілу захопленої Росією Горлівки поранено мирного жителя. Про це повідомив мер міста Іван Приходько.

За його словами, поранено чоловіка 1950 року народження. Нині йому надається медична допомога.



Також «мер» Донецька Олексій Кулемзін уточнив, що поранені сьогодні вдень у Петрівському районі троє електриків — це чоловіки 59, 57, 54 і 33 років. Про те, в якому стані перебувають постраждалі і чи їх доправили до лікарні, не повідомляється.



Крім того, повідомлялося, що вдень внаслідок обстрілу Петровського району постраждав чоловік.

Вдень 21 січня окупований Донецьк потрапив під обстріл, на Кіровщині загинув чоловік. Також повідомлялося, що на підконтрольному угрупуванні «ДНР» території за добу поранено п'ятьох мирних жителів.