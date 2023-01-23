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«ДНР» заявила о ранении жителя Горловки

Обновлено
23 января 2023, 19:35

«ДНР» заявила о ранении жителя Горловки

В результате обстрела захваченной Россией Горловки ранен мирный житель. Об этом сообщил «мэр» города Иван Приходько.

По его словам, ранен мужчина 1950 года рождения. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Также «мэр» Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что раненые сегодня днем в Петровском районе трое электриков — это мужчины 59-ти, 57-и, 54-х и 33-ти лет. О том, в каком состоянии находятся пострадавшие и были ли они доставлены в больницу, не сообщается.

Также сообщалось, что днем в результате обстрела Петровского района пострадал мужчина.

Днем 21 января оккупированный Донецк попал под обстрел, в Кировском районе погиб мужчина. Также сообщалось, что на подконтрольной группировке «ДНР» территории за сутки ранены пять мирных жителей.

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