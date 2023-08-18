Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 серпня

Політика



Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав , що на початку війни російські окупаційні війська зайшли в Україну з території Білорусі. При цьому своєї відповідальності за вторгнення російських військ до України він не бачить.



Координатор стратегічних комунікацій Ради з національної безпеки США Джон Кірбі спростував інформацію про переговори США щодо вступу України до НАТО в обмін на закінчення війни або територіальні поступки Росії.



Права людини



Так званий «верховний суд» угруповання «ДНР» засудив військовослужбовців військової частини 3057 Східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії України (полк «Азов») старшого сержанта Павла Артеменка та молодшого сержанта Антона Романюка на 24 роки в'язниці.



Суспільство



Вже близько 80% мешканців підконтрольної РФ частини Луганської області отримали російські паспорти, заявила представниця МВС РФ Ірина Волк.



Російські військові комісари в окупованому Криму вимагають у родичів загиблих солдатів гроші за доставку тіла, яке нібито перебуває у місцях активних бойових дій і транспортувати його непросто. За доставку рідним пропонують заплатити близько 100-150 тисяч рублів (близько 1000-1500 доларів).



На окупованій території Донецької області у деяких школах батьків примушують в обов'язковому порядку переводити дітей на очне навчання, а в інших навпаки керівництво школи наполягає на дистанційному.



Бойові дії



Внаслідок обстрілу поранено літню мешканку селища Оленівка, пенсіонера у Кіровському районі Донецька та співробітника шахти імені А. А. Скочинського.

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