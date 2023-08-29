Путін не полетить на саміт G20 до Індії

Очікується, що вторгнення Росії в Україну стане однією з тем обговорення на саміті в Делі, де будуть присутні світові лідери, включаючи президента США Джо Байдена та прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака. Про це повідомило британське видання ВВС.



Російський лідер попередив про своє рішення пропустити черговий саміт прем'єр-міністра Моді телефоном. Індія є господаркою поточного саміту, який відбудеться у столиці Делі з 9 по 10 вересня.



Місце Путіна займе міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. У Російському уряді прокоментували відмову їхнього президента, зазначивши «завантаженість графіка».

Минулого тижня Путін не прилетів на саміт БРІКС до Йоганнесбурга, Південної Африки, а натомість приєднався до інших учасників через відеозв'язок.



Відсутність російського президента на міжнародних зустрічах — спроба уникнути можливого арешту Міжнародним кримінальним судом (МКС). МКС видав ордер, звинувачуючи Путіна у воєнних злочинах на території України.





