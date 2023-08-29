Путин не полетит на самит G20 в Индию — BBC

Ожидается, что вторжение России в Украину станет одной из тем обсуждения на саммите в Дели, где будут присутствовать мировые лидеры, включая президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Об этом сообщило британское издание BBC.



Российский лидер предупредил о своем решении пропустить очередной саммит премьер-министра Моди по телефону. Индия является хозяйкой текущего саммита, который состоится в столице Дели с 9 по 10 сентября.



Место Путина займет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В Российском правительстве прокомментировали отказ их президента, сославшись на «загруженность графика».

На прошлой неделе Путин не прилетел на саммит БРИКС в Йоханнесбург, Южная Африка, а вместо этого присоединился к другим участникам через видеосвязь.



Отсутствие российского президента на международных встречах — это попытка избежать возможного ареста Международным уголовным судом (МУС). МУС выдал ордер, обвиняя Путина в военных преступлениях на территории Украины.





