Українців в окупації закликають не брати участь у «місцевих виборах» РФ

У вересні у десятках російських регіонів, а також в окупованих Росією частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей відбудуться «місцеві вибори». Влада закликає жителів окупованих територій не брати участь у регіональних виборах РФ.

За даними ЦВК РФ, 31 серпня розпочалося дострокове голосування у «ДНР» та Запорізькій області. Так, на сайті зазначили, що голосування відбувається у віддалених населених пунктах, де немає приміщення для голосування, а також у місцях вздовж лінії бойового зіткнення та триватиме 8 днів.

До речі, і в Запорізькій, і на Донеччині йдуть активні бойові дії. Понад те, ці регіони повністю контролюються РФ.

Стверджується, що члени виборчих комісій «приходять до виборців додому», щоб проголосували. Агентство Reuters повідомляє, що у Маріуполі тимчасові виборчі дільниці відкриваються прямо у дворах. Цю інформацію підтвердив Центр національного спротиву.

«Члени виборчої комісії» у присутності російських солдатів роблять обхід українців, щоб виявити охочих «голосувати». Подібна схема була торік на референдумі.

У ЦНС закликають українців не відчиняти двері окупантам, чи взагалі залишити регіон на період дострокового голосування.

Нагадаємо, раніше ми писали, кого російські партії висунули для участі у «виборах».