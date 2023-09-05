«ДНР»: За добу від обстрілів загинули двоє людей, 11 поранено

Минулої доби на захопленій РФ частині Донецької області в ході обстрілів загинули двоє людей, поранення різного ступеня тяжкості отримали 11 людей. Про це заявили в угрупуванні «ДНР».



Уточнюється, що серед поранених троє дітей 2012, 2006, 2012 року народження у Донецьку, Макіївці та Миронівському.



Також заявляється про пошкодження 18 будинків у Донецьку, Макіївці та Миронівському.



Пошкоджено дев'ять об'єктів цивільної інфраструктури у Ворошилівському, Куйбишівському районах Донецька, Миронівському.