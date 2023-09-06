Внаслідок ракетного обстрілу ринку в Костянтинівці загинули 16 людей, серед них — дитина

Росіяни вдарили по Костянтинівці, багато загиблих та поранених. Фото: Радіо Свобода

Російські окупанти обстріляли ринок у центрі Костянтинівки Донецької області сьогодні вдень, 6 вересня. Щонайменше 16 людей загинули. Президент України Володимир Зеленський показав відео із місця трагедії.



«На цей час удар російських терористів убив 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не провинилися. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих та постраждалих може ще зрости», — написав він.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував ракетний удар, зазначивши, що близько 20 людей отримали травми. «В результаті обстрілу ринку вже відомо про 16 загиблих, з них 1 дитина. Щонайменше 20 людей поранено. Мої щирі співчуття сім'ям та близьким. Усі служби працюють. Пожежу локалізовано. Допомагаємо постраждалим. Дякую рятувальникам, поліцейським та медикам, які працюють на місці», — написав він.

Нагадаємо, російські військовослужбовці протягом 5 вересня активно били по Донецькій області. Під атаку потрапили населені пункти на Волноваському напрямі.