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Уламки потрапили до квартири, пошкоджено авто: у ДСНС показали наслідки російської атаки на Київ

10 вересня 2023, 09:51

Уламки потрапили до квартири, пошкоджено авто: у ДСНС показали наслідки російської атаки на Київ

Рятувальники показали наслідки атаки російської на Київ. Фото: ДСНС Рятувальники показали наслідки атаки російської на Київ. Фото: ДСНС

Російська армія сьогодні вночі атакувала українську столицю. Попередньо падіння уламків зафіксовано у Шевченківському, Святошинському та Подільському районах Києва. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«На місці подій працювали 35 рятувальників та 7 одиниць техніки», — додали в ДСНС.

Шевченківський район: ліквідовано пожежу трав'яного настилу та дерев'яних шпал на відкритій місцевості.
За іншим викликом, внаслідок падіння уламка до 25-поверхового житлового будинку на 24 поверсі в одній із квартир пошкоджено вікно та особисті речі, загоряння та постраждалих немає.

Подільський район: сталося падіння уламків на відкриту територію, пожеж, постраждалих та пошкоджень будівель немає. За іншим викликом, внаслідок падіння уламків пошкоджено припаркований автомобіль, дорожні знаки та тролейбусні лінії електропередачі. Загоряння, потерпілих немає.

Святошинський район: ліквідовано спалах на відкритій території.

Нагадаємо, російські окупанти 6 вересня атакували Київ. Фото та відео руйнувань можете подивитися тут .

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