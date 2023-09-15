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Міноборони РФ применшує збитки, завдані судам ПФ «Мінськ» та «Ростов-на-Дону» — британська розвідка

15 вересня 2023, 10:12

Міноборони РФ применшує збитки, завдані судам ПФ «Мінськ» та «Ростов-на-Дону» — британська розвідка

Спроби російських окупантів повернути в дію підводний човен «Ростов-на-Дону», пошкоджений під час ракетної атаки вранці в середу, триватиме тривалий час і вимагатиме великих фінансових витрат. Про це повідомляється у звіті Міноборони Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії.

«Рано вранці 13 вересня 2023 року кілька ракет вразили суднобудівний завод „Севморзавод“ на території Севастопольської військово-морської бази Чорноморського флоту Росії (ЧФ). Десантний корабель „Мінськ“ та підводний човен проекту „Кіло 636.3“ „Ростов-на-Дону“ отримали пошкодження під час проходження технічного обслуговування в сухих доках. Незважаючи на те, що Міністерство оборони Росії применшує збитки, завдані судам, дані з відкритих джерел вказують на те, що „Мінськ“ майже напевно функціонально зруйнований, а „Ростов“, ймовірно, отримав катастрофічні ушкодження», — йдеться у повідомленні.

Це ставить перед ЧФ РФ серйозну проблему підтримки технічного обслуговування флоту. У британській розвідці зазначають, що спроби повернути підводний човен до ладу, швидше за все, займуть багато років і коштуватимуть сотні мільйонів доларів.

У повідомленні також зазначається, що втрата окупантами підводного човна «Ростов-на-Дону» позбавляє ЧФ РФ одного з чотирьох підводних човнів, здатних нести крилаті ракети, які відіграли важливу роль у завданні ударів по Україні.

Раніше окупаційна «влада» Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки. У Міноборони Росії заявили про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок якої пошкоджено два кораблі.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив пошкодження двох суден — великого десантного корабля та підводного човна під час нічної атаки на Севастопольський морський завод у тимчасово окупованому Криму.

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