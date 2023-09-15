В Умань прибуло більше 32 тисяч паломників-хасидів

Умань прибуло 32 тисячи прочан-хасидів. Фото: МВС

Станом на 08:00, 15 вересня до Умані прибуло 32 332 паломників-хасидів. Про перетин державного кордону повідомили у МВС.

Перевірка та реєстрація паломників в Умані. Фото: МВС

За останню добу державний кордон у пунктах пропуску перетнули 10 088 паломників. У місцях масового скупчення паломників здійснюється цілодобове чергування на семи постах.

Приїзд паломників до Умані. Фото: МВС

Нагадаємо, що в період з 15 по 17 вересня на могилі цадика Нахмана та у приміщеннях синагог міста Умань проводяться культові заходи з нагоди святкування брацлавськими хасидами Рош га-Шана (Новий 5784 за юдейським календарем).

Нагадаємо, у Ватикані, на площі святого Петра, 7 вересня, після молитви «Ангел Господній» із десятками тисяч паломників з усього світу та римлянами, Папа Франциск підніс молитву за мир в Україні.