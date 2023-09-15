В Умань прибыло более 32 тысяч паломников-хасидов

Умань прибыло 32 тысячи паломников-хасидов. Фото: МВС

По состоянию на 08:00, 15 сентября в Умань прибыло 32 332 паломников-хасидов. Про пересечение государственной границы сообщили в МВД.

Проверка и регистрация паломников в Умани. Фото: МВД

За последние сутки государственную границу в пунктах пропуска пересекли 10 088 паломников. В местах массового скопления паломников осуществляется круглосуточное дежурство на семи постах.

Приезд поломников в Умань. Фото: МВД

Напомним, что в период с 15 по 17 сентября на могиле цадика Нахмана и в помещениях синагог города Умань проводятся культовые мероприятия по случаю празднования брацлавскими хасидами Рош га-Шана (Новый 5784 по иудейскому календарю).

Напомним, в Ватикане, на площади святого Петра, 7 сентября, после молитвы «Ангел Господень» с десятками тысяч паломников со всего мира и римлянами, Папа Франциск вознес молитву за мир в Украине.