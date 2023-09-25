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Співпрацювали з окупантами. Судитимуть двох жителів Донецької області за колабораціонізм

25 вересня 2023, 14:46

Співпрацювали з окупантами. Судитимуть двох жителів Донецької області за колабораціонізм

За колабораціонізм судитимуть двох мешканців Донецької області. Фото: Донецька прокуратура За колабораціонізм судитимуть двох мешканців Донецької області. Фото: Донецька прокуратура

Двох жителів Донецької області судитимуть за колабораціонізм. Зрадники співпрацювали з Російською Федерацією та допомагали окупантам. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Так, у червні 2022 року в окупованому Лимані місцевий мешканець обійняв посаду так званого виконувача обов’язків головного інженера «Краснолиманського району електричних мереж державного унітарного підприємства «Регіональна енергопостачальна компанія Міністерства вугілля й енергетики ДНР».

«Чоловік займався питаннями забезпечення електрикою окупаційної адміністрації міста, відділу так званої поліції, військової комендатури та інших об’єктів, на які вказували окупанти. Обвинувачений визначав склад ремонтних бригад, проводив інструктажі, контролював використання електриками матеріалів та автотранспорту», — йдеться у повідомленні.

Крім того, «інженер» жалівся у місцевих ЗМІ на нестачу кадрів та розповсюджував хибні чутки про те, що раніше нібито хтось наказував йому розмовляти виключно українською мовою. Також розповідав байки про «зникнення» людей після потрапляння до українських спецслужб.

Чоловіка затримали українські захисники після деокупації міста.

Інша обвинувачена пішла на співпрацю з фейковими можновладцями «ДНР» двома місяцями раніше, але впроваджує політику РФ на окупованій частині Донеччини й по теперішній час.

«Мешканка смт Мангуш Маріупольського району обіймає псевдопосаду завідувачки архівним сектором адміністрації Першотравневого району «ДНР». Вона розподіляє обов’язки між підлеглими працівниками, контролює виконання ними завдань окупантів та активно взаємодіє зі структурними підрозділами райадміністрації», — зазначили у пресслужбі.

Оскільки жінка переховується від слідства, її судитимуть заочно.

Максимальні покарання за санкціями статті — позбавлення волі на строк 5 та 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років та конфіскацією майна.

Нагадаємо, підозрювані затримані мешканці Луганської та Донецької областей, семеро з яких перейшли на бік ворога ще до початку повномасштабного російського вторгнення, отримали підозру Івано-Франківської обласної прокуратури.

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Донецька обласна прокуратура

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