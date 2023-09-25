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Сотрудничали с оккупантами. Будут судить жителей Донецкой области за коллаборационизм

25 сентября 2023, 14:46

Сотрудничали с оккупантами. Будут судить жителей Донецкой области за коллаборационизм

За коллаборационизм будут судить двух жителей Донецкой области. Фото: Донецкая прокуратура За коллаборационизм будут судить двух жителей Донецкой области. Фото: Донецкая прокуратура

Двух жителей Донецкой области будут судить за коллаборационизм. Предатели сотрудничали с Российской Федерацией и помогали оккупантам. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Так, в июне 2022 года в оккупированном Лимане местный житель занял должность так называемого исполняющего обязанности главного инженера «Краснолиманского района электрических сетей государственного унитарного предприятия «Региональная энергоснабжающая компания Министерства угля и энергетики ДНР».

«Мужчина занимался вопросами обеспечения электричеством оккупационной администрации города, отдела так называемой полиции, военной комендатуры и других объектов, на которые указывали оккупанты. Обвиняемый определял состав ремонтных бригад, проводил инструктажи, контролировал использование электриками материалов и автотранспорта», — говорится в сообщении.

Кроме того, «инженер» жаловался в местных СМИ на нехватку кадров и распространял ложные слухи о том, что ранее якобы кто-то приказывал ему разговаривать исключительно на украинском языке. Также рассказывал байки об «исчезновении» людей после попадания в украинские спецслужбы.

Мужчину задержали украинские защитники после деоккупации города.

Другая обвиняемая пошла на сотрудничество с фейковыми властями «ДНР» двумя месяцами ранее, но внедряет политику РФ на оккупированной части Донецкой области и по настоящее время.

«Жительница пгт Мангуш Мариупольского района занимает псевдодолжность заведующей архивным сектором администрации Первомайского района «ДНР». Она распределяет обязанности между подчиненными работниками, контролирует выполнение ими задач оккупантов и активно взаимодействует со структурными подразделениями райадминистрации», — отметили в пресс-службе.

Поскольку женщина скрывается от следствия, ее будут судить заочно.

Максимальные наказания по санкциям статьи - лишение свободы на срок 5 и 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет и конфискацией имущества.

Напомним, подозреваемые задержанные жители Луганской и Донецкой областей, семеро из которых перешли на сторону врага еще до начала полномасштабного российского вторжения, получили подозрение Ивано-Франковской областной прокуратуры. 

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