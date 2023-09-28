Мешканка Костянтинівки допомагала окупантам з коригуванням ударів під Бахмутом

Колоборантку з Костянтинівки було затримано СБУ. Фото: СБУ

СБУ затримала російську інформаторку, яка наводила удари по позиціях десантників ЗСУ під Бахмутом. Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Жінка допомагала російським спецслужбам, передаючи РФ інформацію про Сили оборони Донецької області. Найбільше агресора цікавили дані про місця базування та напрями руху українських захисників, які залучені до контрнаступальних операцій у районі Бахмута.



Встановлено, що мешканка Костянтинівки передала окупантам координати тимчасової дислокації та руху десантних підрозділів ЗСУ на передовій.

Колаборантку з Костянтинівки було затримано СБУ. Фото: СБУ

За даними слідства, «помічницею» виявилася мешканка прифронтового міста Костянтинівка. Фігурантка періодично публікувала на прокремлівських інтернет-ресурсах інформацію про переміщення українських захисників на Донеччині. Їй загрожує до 8 років ув'язнення.



Раніше Волочиський районний суд Хмельницької області визнав громадянина винним у державній зраді.