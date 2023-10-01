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Шмигалю на Донеччині розповіли про проблеми перед опалювальним сезоном

01 жовтня 2023, 19:20

Шмигалю на Донеччині розповіли про проблеми перед опалювальним сезоном

Денис Шмигаль у Донецькій області. Фото: прес-служба КМУ Денис Шмигаль у Донецькій області. Фото: прес-служба КМУ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 30 вересня здійснив робочу поїздку до Донецьку область, де взяв участь у нараді з керівництвом обласної військової адміністрації. Про це сьогодні повідомила пресслужба уряду.

Під час наради учасники заслухали інформацію про підготовку до опалювального сезону, готовність «Пунктів незламності» та будівництво фортифікацій.

Зазначається, що учасники наради обговорили проблемні питання підготовки до опалювального сезону в Добропільській, Білозерській, Новодонецькій територіальних громадах.

Шмигаль доручив міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури та міністерству енергетики «невідкладно вжити заходів, щодо забезпечення проходження осінньо-зимового періоду в громадах Донецької області».

Крім того, Шмигаль відвідав командний пункт 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади «Едельвейс» Сухопутних військ Збройних сил України, де обговорив з командуванням бригади «актуальні питання матеріально-технічного та фінансового забезпечення».

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